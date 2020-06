Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cesare Battisti a Pozzuoli un uomo che, sceso da un'auto, si muoveva con fare sospetto. I poliziotti lo hanno fermato ed hanno accertato che l'uomo si era allontanato dalla propria abitazione a Napoli dove è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Ignazio Adamo, 25enne napoletano, è stato arrestato per evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA