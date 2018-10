Giovedì 11 Ottobre 2018, 19:04

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pozzuoli hanno arrestato Michele Daniele 53enne di Pozzuoli, per il reato di evasione.I poliziotti, transitando in via Reginelle, hanno notato l’uomo che viaggiava a bordo di un’autovettura violando il regime della detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per la durata di tre mesi.Gli agenti hanno arrestato il 55enne per evasione e a seguito del rito per direttissima è stato condannato a 8 mesi di reclusione.