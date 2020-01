Percorrendo via De Chirico a Monteruscello, gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno notato una persona che alla loro vista si è allontanata frettolosamente.



I poliziotti lo hanno bloccato e hanno accertato che l'uomo si era allontanato dalla propria abitazione di via Ovidio a Pozzuoli dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.



Massimo Caiazza, puteolano 40enne, è stato arrestato per evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA