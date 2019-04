Martedì 30 Aprile 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 15:53

Evade gli arresti domiciliari per spingere e far ripartire il motore dell'apecar del suocero. Arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della Stazione di Pompei, nel contesto di servizi di controllo a persone ristrette ad obblighi intensificati durante le festività, hanno tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari, S. B. 21 anni. Il pregiudicato, residente in una zona periferica del comune di Pompei, notata la pattuglia dei carabinieri in lontananza, ha cercato di rincasare in fretta prima del controllo da parte dei militari. Raggiunto nei pressi dell'abitazione - e considerato che non era stato autorizzato dall’autorità giudiziaria competente, è stato dichiarato in stato di arresto. Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, per il 21enne agli arresti domiciliari per violazione sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, ha disposto nuovamente la misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo la convalida dell’arresto. Durante l’interrogatorio di garanzia il S. B. Ha ammesso l’addebito precisando di essere stato costretto ad evadere, allontanandosi dall’abitazione in cui era ristretto per 200-300 metri, poiché il suocero, che non veniva reperito sul posto, era rimasto a piedi con l’apecar.