I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato Umberto Napolano, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso dai militari nell’abitazione dell’ex moglie. Voleva che la donna ritirasse le denunce presentate nei suoi confronti e per persuaderla l’ha prima minacciata e poi aggredita. Vistosi scoperto, Napolano è fuggito dal balcone e dopo una breve fuga è stato bloccato dai carabinieri. Arrestato, il 35enne è ora in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo. Dovrà rispondere di evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personal

Martedì 2 Luglio 2019, 08:45

