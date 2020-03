I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per evasione e spaccio di stupefacenti A.T., 39enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine. Già sottoposto ai domiciliari, l’uomo è stato sorpreso in via Leopardi – nel complesso popolare della “Cisternina” - e trovato in possesso di 39 dosi di crack, 8 di marijuana e 59 euro in contante ritenuto provento illecito.



Risottoposto ai domiciliari, il 39enne è ora in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA