Gianluca Pennacchio, un 26enne di Giugliano in Campania agli arresti domiciliari per tentato furto aggravato, ieri sera è evaso ed è stato “beccato” dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di casoria in un bar lungo il corso Europa di Sant’Antimo, in compagnia di alcuni amici. riconosciuto, è stato bloccato e arrestato. Risponderà di evasione e sarà giudicato in giornata con rito diretti

Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:42

