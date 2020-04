I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione C.A., 44enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Sorpreso in Via Santa Maria A Cubito l’uomo si è giustificato dicendo di essere uscito per acquistare utensili necessari alla ristrutturazione della propria abitazione. Finito in manette, il 44enne è stato ri-sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA