Bilanci falsificati e evasione fiscale: sequestrate altre quattro aziende

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

Altre quattro aziende avrebbero evaso il fisco, falsificato i bilanci, evitato di dichiarare redditi o dimenticato di presentare le ritenute d'acconto per alcuni dipendenti. Un buco calcolato per almeno due milioni di euro, per due ditte che operano nel settore delle pulizie e altre due aziende agricole specializzate in ortofrutta, tutte con sedi tra Sant'Antonio Abate, Torre Annunziata e Napoli. In una settimana, i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, guidati dal colonnello Agostino Tortora, hanno messo i sigilli a beni per due milioni di euro, ai danni di cinque indagati per vari reati di natura fiscale. I sequestri per equivalente, chiesti dalla Procura di Torre Annunziata e disposti dall'ufficio gip oplontino, hanno riguardato denaro contante, conti correnti, titoli, immobili, auto, scooter e quote societarie.