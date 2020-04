Coronavirus in Campania: folla per l'evento benefico, 15 cittadini denunciano sindaco e deputato nel Napoletano

Manifestazioni e assembramenti, 15 cittadini di Marano hanno denunciato il sindaco Rodolfo Visconti, il deputato 5 Stelle Andrea Caso e alcuni consiglieri comunali che domenica scorsa erano presenti all'evento benefico (consegna pasti agli indigenti del territorio) organizzato dal Comune e gestito da gruppi di volontari. Un evento segnato da un mare di polemiche. Alcuni cittadini della zona, infastiditi dalla presenza di decine di persone in un'area di proprietà comunale, polemizzarono con gli organizzatori e allertarono i carabinieri della locale compagnia. Si era creata confusione, con tanti attivisti e politici che operavano a distanza ravvicinata. Nel piazzale comunale non erano presenti agenti della municipale né tanto meno personale della protezione civile. I militari, intervenuti per mettere ordine, identificarono diverse persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA