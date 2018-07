Lunedì 16 Luglio 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 14:01

Lasciato alle spalle il lungo e freddo inverno, con la bella stagione gli amanti del mare possono finalmente tornare al loro hobby preferito, che sia semplicemente sdraiarsi al sole, pescare oppure fare sub o surf. Ma per evitare che svago e divertimento si traducano in un incubo o comunque in episodi spiacevoli, anche al mare, è opportuno rispettare le normali regole di prudenza, evitando comportamenti irresponsabili e pericolosi per gli altri o per l’ambiente marino. Solo pochi giorni fa un incidente a mare nello specchio d’acqua di Baia. Ieri, una domenica di panico per i bagnanti della costa flegrea. Un uomo scorrazza tra i bagnanti, eseguendo pericolose evoluzioni con l'acquascooter a pochi metri dalla spiaggia.La denuncia con la pubblicazione di un video amatoriale sul profilo social network del giornalista Danilo Pontillo: «Mi segnalano che, nel tratto di mare sul litorale flegreo di Arco Felice, compreso tra parco Caruso, lido Montenuovo e Marena, c’è un imbecille che sta mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti. Già ha sfiorato un povero cristo che nuotava. Chi deve intervenire per fermarlo?».Intorno alle 16 di domenica pomeriggio, nello specchio d’acqua della costa flegrea, un centauro del mare ha scelto uno specchio d'acqua affollato di bagnanti per una gara di velocità, scorrazzando con lo scooter d'acqua a pochi metri dalla spiaggia, creando subbuglio e panico tra i bagnanti accorsi per godersi la giornata di sole.Immediate le proteste e le chiamate alla Capitaneria di porto. Forse immaginando il seguito, il solitario ed esibizionista scooterista del mare, ha preso il largo per poi dileguarsi poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine allertate da una chiamata al numero 1530 per il pronto intervento per l’emergenza in mare.