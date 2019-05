Ex area Nato di Bagnoli, De Luca: «Dedicata a Studios e sociale»

«L'area ex Nato di Bagnoli è una delle più interessanti della città, un area di grandissimo interesse perché già oggi registra interventi per le produzioni televisive e cinematografiche. Stiamo ragionando come Regione per fare di quest'area uno dei poli di riqualificazione urbana e urbanistica di Napoli». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del cartelline estivo di eventi nell'ex area Nato. De Luca ha sottolineato che la Regione versa quest'anno un milione di euro alla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia che è proprietaria della struttura ma che presiede «investimenti imponenti, visto che tutti gli edifici che sono lì vanno recuperati, ristrutturati, messi in sicurezza secondo le norme antisisimiche. Vi è un teatro di 900 posti che pensiamo di recuperare con la nuova programmazione dei fondi europei. È davvero un'area di grandissimo fascino e bellezza, vorremmo che diventasse uno dei poli di sviluppo della città e anche uno dei poli di creazione di lavoro oltre che di cultura e di socialità».



Il governatore ha però sottolineato che «gli investimenti della Regione saranno legati alla natura del soggetto gestore. Possiamo investire decine di milioni di euro solo se diventiamo soggetto titolare dell'area, altrimenti non possiamo investire». Il progetto è di trasformare parte dell'area in un polo di produzioni cinematografiche e televisive affidato alla Film Commission della Regione Campania. «Ma la zona ex Nato - ha detto De Luca - deve diventare anche un polo di riferimento delle politiche sociali di Napoli, insieme a quartieri come Ponticelli, San Giovanni, Scampia, la Sanità, per fare un lavoro di base meno evidente ma più efficace per il contrasto alla delinquenza. Bagnoli deve diventare uno dei luoghi di ricca esperienza sociale di coinvolgimento famiglie e minori».

Martedì 28 Maggio 2019, 15:06

