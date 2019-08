Ex caserma Battisti a Napoli: viaggio nella struttura abbandonata

Sabato 3 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso dell'ex caserma Battisti a Cavalleggeri. Una struttura abbandonata che presto potrebbe diventare carcere minorile o per detenute madri. Un'area nel cuore del quartiere flegreo che da tempo risulta inaccessibile. Ma non per tutti. Basta solo girare l'angolo di via Circonvallazione della Caserma di Cavalleria, per accedere liberamente al cortile interno.Una volta dentro, seguendo un sentiero tra i rovi e l'erba incolta, si arriva in breve ai piedi dell'edificio in disuso. Le finestre e gli ingressi sono murati ed è difficile entrare, ma i rifiuti ammassati all'esterno testimoniano di come – sino a poco tempo fa – il luogo sia stato abitato. La spazzatura è stata abbandonata tra l'erba che ormai l'ha ricoperta ed anche camminare ai margini della caserma è complicato. Alzando lo sguardo si notano diverse crepe e numerosi crolli che, in alcuni casi, hanno coinvolto anche i giardini esterni. Una situazione al limite della sicurezza che mette in allarme anche i residenti.«Viviamo da tempo ai limiti di questo edificio – commentano i cittadini – ed i cedimenti sono continui. Più volte abbiamo spazzato via le macerie dalla strada ma le cose vanno sempre peggio. La struttura va ristrutturata e messa in sicurezza perchè è diventata pericolosa. Al nostro quartiere va restituita dignità attraverso progetti e nuovi investimenti che alimentino lo sviluppo edilizio».