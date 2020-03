L'aggressore l'avrebbe atteso all'altezza dell'incrocio tra via Gramsci e via Margherita di Savoia, a pochi metri dal cancello di casa dove Giuseppe Curcio, 35enne imprenditore del posto, è stato gambizzato lunedì sera. Qualcuno, tra i vicoli dell'area Sud di San Giorgio a Cremano, aveva notato quell'uomo a bordo di un'auto con cappello e mascherina sanitaria a coprire naso e bocca, travisandone il volto. Un look che, in tempi di psicosi Coronavirus, non ha nemmeno destato troppi sospetti. Sarebbe rimasto appostato nel veicolo addirittura per qualche ora, fino a quando Curcio è rincasato, attorno alle 21. Due colpi di pistola esplosi da pochi metri, che hanno centrato il bersaglio in pieno alla gamba sinistra e solo di striscio alla destra, prima della rapida fuga sgasando verso corso Umberto I. Le urla della vittima hanno immediatamente attirato i familiari presenti in casa. Scene di sangue e panico a poche centinaia di metri dal Municipio, culminate con l'arrivo dell'ambulanza e l'immediato trasporto verso l'ospedale del Mare. Una notte di ricovero, prime delle dimissioni firmate già ieri mattina, a testimonianza di condizioni di salute comunque buone. La palla è così passata agli investigatori, con i poliziotti del commissariato di via Rosa incaricati delle indagini coordinate dal pm Ludovica Giugni. Gli interrogativi maggiori riguardano il movente di un'intimidazione di chiaro stampo malavitoso, punti di domanda ingigantiti dal trascorso politico della vittima. Curcio è stato consigliere comunale a San Giorgio dal 2012 al 2015, ai tempi della seconda consiliatura Giorgiano. Dopo aver mancato l'ingresso in Assise nell'ultima tornata elettorale nella lista di Ciro Russo - colpito a sua volta lo scorso ottobre da un raid incendiario alle sue due auto - il 35enne si è dedicato alla direzione operativa del gruppo dei Verdi a Ercolano, rappresentato in corso Resina dalla cugina Tiziana Curcio e da Saverio De Crescenzo.



LE TESTIMONIANZE

Lunedì sera gli agenti si sono limitati a raccogliere i due bossoli e ad ascoltare le poche e confuse testimonianze dei residenti: una mano spuntata dal finestrino di una macchina, raccontano, ha aperto il fuoco in corsa, transitando davanti al portone di casa dell'imprenditore. Proprio sull'ambito lavorativo del 35enne, in questa primissima fase, si è posata la lente d'ingrandimento degli investigatori: l'ambito politico, seppur ingombrante a tre mesi dalle elezioni comunali sia a San Giorgio che a Ercolano, non convince appieno. La pista vagliata dagli inquirenti mirerebbe invece a scandagliare un eventuale torbido giro di soldi dentro il quale Curcio potrebbe aver avuto a che fare con le persone sbagliate. Al via, dunque, le verifiche su ipotesi di riciclaggio e fatture false, soprattutto in ambito locale, con le consequenziali verifiche sull'attività della vittima, operante nel ramo della comunicazione.



L'APPELLO

Nel frattempo non è mancato il commento del sindaco Giorgio Zinno: «Inquieta il fatto che un ex consigliere comunale sia stato colpito da alcuni proiettili sotto la sua abitazione - ha evidenziato il primo cittadino, prima di rivolgere un appello alle forze dell'ordine alla vigilia di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente - Ancora una volta esprimiamo fiducia negli investigatori e nell'autorità giudiziaria, certi che faranno luce su questo fatto criminoso e chiediamo nuovamente con forza al Questore di Napoli di intensificare le attività di controllo sul territorio di San Giorgio a Cremano, che non è e non deve diventare terra di nessuno». © RIPRODUZIONE RISERVATA