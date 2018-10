Ex lavoratori Solfatara in protesta: «Da un anno siamo senza lavoro e senza speranze»

Sabato 6 Ottobre 2018, 10:28

Si sono radunati per protestare all’esterno della zona interdetta da più di un anno. Da quando una voragine inghiottì una intera famiglia soffocandola con gas letali in pochi secondi. Sono gli ex dipendenti della Solfatara che dallo scorso settembre, sono senza lavoro e senza speranze.«Siamo in difficoltà» afferma Giuseppe Ioffredo. «Ci troviamo senza lavoro da un anno e non ne capiamo il motivo. Ci dicono che i gas potrebbero essere letali anche per noi, ma è impossibile, perché abbiamo lavorato per trent’anni nella Solfatara. Ma se fosse così, non capiamo come mai solo l’area turistica deve restare chiusa. L’aria dovrebbe essere irrespirabile anche nelle zone limitrofe al cratere».Attualmente a rimanere off-limits, sono proprio i percorsi turistici a poca distanza dal campeggio, ancora meta del “pellegrinaggio” dei turisti. Tutto intorno, la vita sembra scorrere a rilento e le attività commerciali hanno quasi dimezzato i loro guadagni.«Vengono da tutto il mondo, inconsapevoli di quello che non troveranno. Il danno alla Solfatara è notevole così come lo è per il commercio e per le 50 famiglie senza occupazione. Ai sette super periti chiediamo di fare presto e metterci in condizione di riaprire almeno l’area camping. Non possiamo continuare a vivere con questa incertezza».