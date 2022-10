Ex Opg Occupato e Napoli Sotterranea: il rilancio dopo la vittoria in tribunale

Con il mese che si accinge a terminare il Bel Paese ha assistito a diversi cambi di scenario. Dalle elezioni politiche ai piani contro l’innalzamento dell’inflazione e tanto altro ancora, ci sarà sicuramente molto su cui lavorare. E proprio il lavoro, per l’appunto, sarà un tema particolarmente caldo con la nuova gestione di governo, che avrà il difficile compito di tracciare dei punti fermi sulla gestione dei contratti e su tanti altri aspetti legati alla tutela di tutti i diritti e necessità dei lavoratori di qualsiasi fattispecie e categoria.

Non è una novità infatti assistere a tanti e troppi abusi compiuti sul luogo di lavoro. Ma è sicuramente una svolta ogni qualvolta che una battaglia condotta in difesa di condizioni umane e professionali più dignitose viene vinta. All’inizio di questo mese, infatti, Napoli ha visto al tavolo della giustizia il compimento di una sentenza storica: il processo portato avanti dalla guida turistica G.G., donna di 36 anni, nei confronti di Vincenzo Albertini, ormai ex presidente dell’associazione Napoli Sotterranea, ha condotto ad una vittoria in Corte di Cassazione, con sentenza e condanna definitive per violenza e molestia sessuale sul luogo di lavoro. Oltre a ciò, la donna ha vinto anche nel processo per sfruttamento del lavoro nero, ottenendo un risarcimento di 95 mila euro lordi, per aver lavorato per anni come guida turistica, con una paga di 4 euro l’ora.

Dalla pagina Facebook dell'Ex Opg.

Il tutto inizia nel 2017, quando la donna, dopo aver lavorato per diverso a tempo a nero presso il noto sito archeologico in Piazza San Gaetano a Napoli e, soprattutto, in seguito ad un episodio di tentata molestia avvenuta intorno a Gennaio dello stesso anno nei pressi del Teatro Romano in Vico Cinque Santi (più precisamente nell’area della Summa Cavea del Teatro), supera la paura di fronte alle intimazioni ricevute e decide di non lasciare che l’atto resti impunito. Circa una settimana dopo, G.G. sporge denuncia e attende l’udienza preliminare (avvenuta oltre un anno dopo). Si avvicina quindi all’Ex Opg, dotato di uno sportello legale gratuito, fatto di avvocati e di giovani attivisti della «Campagna contro il lavoro nero», il quale abbraccia e porta avanti tenacemente la causa, arrivando col passare del tempo allo scoperchiamento di un tetro vaso di Pandora.

Nel 2020 arriva la prima condanna nei confronti di Albertini ad un anno e otto mesi dal Tribunale di Napoli. A questa si aggiunge un’ulteriore cruciale sentenza a favore di un’altra lavoratrice di Napoli Sotterranea, con 20 mila euro di risarcimento del danno subito per aver lavorato 9 mesi senza contratto e con una paga di 3 euro l'ora. Infine, ad Ottobre di quest’anno, dopo un processo durato svariati anni, arriva dalla Cassazione il rigetto dei ricorsi degli avvocati di Albertini, con la conferma della sentenza di cui sopra in via definitiva.

In una conferenza stampa avvenuta di recente, il centro sociale del quartiere di Materdei a Napoli si è dichiarato a giusta ragione estremamente soddisfatto del risultato raggiunto, a dimostrazione del fatto che di fronte a questi soprusi è possibile denunciare e vincere. Oltre a ciò ha sottolineato l’urgenza di un intervento sistematico da parte dell’amministrazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, affinché cambi il prima possibile la gestione del celebre sito archeologico, la cui bellezza e notorietà rischiano a lungo termine di essere macchiate dai fin troppi atti perpetrati ai danni dei suoi lavoratori e lavoratrici.

Infine, ha dichiarato di essersi già messo in contatto con il Comune di Napoli, l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Beni Culturali, per richiedere che il sito passi quanto prima nelle mani della pubblica amministrazione e supervisione, dato il lucro fatturato che porta con sé ogni anno (circa un milione di euro) e la possibilità di poter fornire ai suoi lavoratori e lavoratrici contratti più stabili, retribuiti e tutelati.