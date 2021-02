Ex Resit mai bonificata, stop ai fondi per gestirla: scaricabarile tra gli enti

Doveva diventare un parco pubblico, per ora è un'area recintata, videosorvegliata e abbandonata. Parliamo della Resit, la discarica dei veleni di Cipriano Chianese, condannato in via definitiva a diciotto anni di reclusione per disastro ambientale, proprio a causa della gestione di quella che è stata definita una bomba ecologica dal perito della procura, Giovanni Balestri. Una bomba solo provvisoriamente disinnescata, ma che potrebbe continuare a far danni senza la necessaria manutenzione. L'area, infatti, è stata messa in sicurezza, ma non bonificata e la voragine creata da Chianese continua a custodire veleni. Intanto però il commissariato è stato dismesso, i soldi per intervenire non sono stati ancora accreditati sul bilancio regionale, e le promesse fatte ai giuglianesi restano, appunto promesse. Del parco si sono perse le tracce: addio al parco giochi, addio all'area verde. Le altalene per i bambini, segno di una rinascita possibile, rischiano di restare solo un sogno. O meglio un'illusione.

L'ex commissario di governo, poi funzionario delegato dalla Regione, Mario De Biase, un anno fa è riuscito a portare a termine la messa in sicurezza superando una serie interminabile di ostacoli, dalle contestazioni nei confronti della ditta ai ritardi nei lavori. Poi il sito, che manca ancora del collaudo, è tornato nella disponibilità dell'Agenzia per i beni confiscati che l'ha a sua volta trasferita alla Regione. Il 18 dicembre l'ingegnere incaricato del procedimento, Liliana Monaco, ha invitato l'ente d'ambito Napoli 2, la Sapna e la Sogesid «a porre in essere tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche necessarie a conseguire il trasferimento effettivo ai fini della gestione post-operativa della discarica entro e non oltre il 10-02-2021». Ma Gabriele Gargano, l'amministratore delegato della Sapna, la società della Città Metropolitana incaricata della gestione del ciclo dei rifiuti, sostiene: «Noi non abbiamo alcun potere, il sito dovrà essere governato dal Consorzio di bacino». A sua volta il commissario liquidatore del consorzio, Francesco Paolo Ventriglia, ribatte: «Noi passeremo alla Sapna il personale incaricato della guardiania, il resto non ci riguarda».

Insomma, questa discarica nessuno la vuole, anche se dalla Regione ricordano che tutti i siti sono di competenza delle società provinciali in base alla legge del 2010: la norma decretò la fine della struttura commissariale che aveva gestito l'emergenza rifiuti in Campania. Secondo Palazzo Santa Lucia, dunque, la proprietà è dell'ente d'ambito, la gestione tocca alla Società della Città Metropolitana. Per gestire, però, bisogna spendere e per spendere bisogna avere i soldi: De Biase, nel lasciare l'incarico, aveva inviato all'Agenzia per i beni confiscati e alla Regione un lungo elenco dei compiti cui provvedere. Si va dalla manutenzione dei pozzi al monitoraggio ambientale, dalla guardiania alla conservazione della palazzina degli uffici nel frattempo più volte vandalizzata, all'estrazione del percolato. Ma nel bilancio dello Stato non ci sono più i dieci milioni e mezzo destinati in via provvisoria alle discariche dell'Area vasta: la direzione generale, con l'avvento della pandemia, li spostò impegnandosi a rimetterli in campo nel 2021. Intanto i 21 milioni affidati alla Protezione civile per la messa in sicurezza delle discariche del giuglianese non sono ancora stati accreditati alla Regione. E non sembra nemmeno immediato il recupero in danno di Chianese dei sette milioni spesi per la messa in sicurezza. Il procedimento è aperto presso il Tribunale di Napoli. Alla Sapna, però, toccherà provvedere immediatamente al monitoraggio per inviare i risultati all'Arpac che li controllerà in contraddittorio. Il prossimo appuntamento è il 10 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA