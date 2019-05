Ex stazione Circum affittata ai privati, sindaco contro Eav

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 08:49

Fitto dei locali dell'ex stazione di Castellammare Terme, è scontro tra il sindaco Gaetano Cimmino e il presidente Eav Umberto De Gregorio. L'ente proprietario dei locali ha indetto un bando al quale hanno risposto due privati e tra questi la ditta individuale Roberta Salvato si è aggiudicata la concessione. L'area di 1200 metri quadri è stata data in concessione per 12 anni con un canone di 350 euro. Una cifra che si deve sommare ai 500mila euro che la ditta dovrà investire per ristrutturare i locali.