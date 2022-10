Fabbrica abusiva sequestrata ​nella provincia di Napoli

Fabbrica abusiva sequestrata, stoccati rifiuti speciali. Il blitz nell'ambito delle operazioni di contrasto ai reati ambientali eseguiti nella provincia di Napoli. In particolare, a Cicciano i carabinieri hanno denunciato il titolare di un opificio tessile. L’incensurato di 70 anni gestiva l’attività senza alcuna autorizzazione. E, in un deposito aveva stoccati illecitamente rifiuti speciali. Denuncia e multa per 700 euro.