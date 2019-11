Fabbrica di bombe artigianali in uno scantinato nel Napoletano

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata hanno scoperto un deposito di materiale per fabbricare ordigni artigianali. Era nello scantinato di un 53enne, denunciato per detenzione illecita e omessa denuncia di materiale esplodente.

LEGGI ANCHE Bomba a mano alla stazione di Torre Annunziata: gli artificieri la fanno brillare, due feriti dalle schegge

Le Unità cinofile hanno facilitato il ritrovamento di 30 spolette utilizzate per gli inneschi, 400 grammi di polvere e vario materiale in carta e cartone utile a preparare gli involucri delle bombe. Indagini e servizi straordinari di controllo del territorio sono tuttora in corso, anche con i rinforzi del Battaglione Mobile.

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA