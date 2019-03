Fabbrica di scarpe abusiva a Napoli, scatta il sequestro della polizia

Giovedì 28 Marzo 2019, 16:22

Attrezzature di dubbia provenienza, lavoratori a nero e attività commerciale abusiva nella fabbrica sequestrata dalla polizia, ieri mattina. A scoprire lo stabilimento illegale sono stati gli agenti del commissariato di Chiaiano, coordinati dal commissariato di Scampia, che hanno fatto un blitz nella fabbrica di scarpe in via Vittorio Veneto, al confine con Miano.I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello stabilimento, macchinari e strumentazioni di vario tipo per la produzione di scarpe femminili e grandi quantitativi di pellame e materiali di risulta contenuti in grossi sacchi di plastica e colla mastice. Nel corso dell’attività di controllo, sono state identificate tre persone, tutte deferite per violazione in materia ambientale. Una di loro è stata denunciata anche per rifiuto al rilascio della propria identità personale.Gli agenti hanno sequestrato il locale e tutto il materiale all'interno della fabbrica, apponendo i sigilli. I poliziotti hanno anche avvisato l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Istituto di Previdenza Sociale e il Comune di Napoli per gli accertamenti di competenza.