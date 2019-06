La fabbrica delle giacche degli orrori: scoperti quattro lavoratori extracomunitari in nero

Sabato 8 Giugno 2019, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro extracomunitari in nero, senza contributi previdenziali e assistenziali, sono stati scoperti dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano in un’azienda che confeziona giacche da uomo. I militari hanno accertato anche che il loro titolare non li aveva dotati di scarpe e guanti anti-infortunio e non li aveva formati sui loro diritti in materia di salute e sicurezza. Non bastasse, i locali non avevano i prescritti requisiti di salubrità e sicurezza e i bagni erano sudici.L'intero locale di circa 300 metri quadrati e le relative attrezzature sono stati sequestrati: denunciato il titolare e sospesa l’attività.