Venerdì 24 Maggio 2019, 14:51

I carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato Severino Caliendo, 27enne sorpreso nel retro della sua abitazione mentre stava confezionando in dosi 70 grammi di marijuana e trovato altresì in possesso di un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.