Venerdì 11 Maggio 2018, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ergastoli confermati e tre annullati per l’omicidio di Carmine Pesce, il fratello del boss di Pianura ucciso nel febbraio 2004 in un agguato che segnò la rottura del legame familiare e camorristico con i Mele, dando inizio a una stagione di odio e sangue nella periferia a ovest di Napoli. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione della Corte di Cassazione che hanno annullato con rinvio la sentenza che condannava al carcere a vita il boss Giuseppe Mele, cugino della vittima, (difeso dall’avvocato Claudio Davino), Antonio Varriale (difeso dall’avvocato Michele Cerabona) e Antonio Bellofiore (difeso dall’avvocato Nicolas Balzano). L’accusa, dunque, regge al momento solo per gli imputati Ciro Cella e Francesco Esposito, per i quali la condanna diventa definitiva. Per gli altri, tra presunti mandanti ed esecutori del delitto, bisognerà celebrare un nuovo processo di secondo grado per meglio valutare alcuni passaggi della ricostruzione accusatoria, dei racconti dei collaboratori di giustizia, dei riscontri investigativi.Al cuore del processo c’è l’episodio di sangue che innescò la guerra tra clan a Pianura, quella ribattezzata la «faida dei cugini» che ha visto esponenti della stessa famiglia divisi e schierati su posizioni camorristiche diverse. Era il 2004 e la pax tra le famiglie di Pianura si ruppe per questioni di soldi e potere. Ci fu la spaccatura tra i Pesce, fedeli a Marfella e guidati da Pasquale Pesce, e i Mele uniti ai Varriale. Fu per quell’alleanza che i Mele, secondo il racconto dei pentiti ora rimesso in discussione dalla sentenza della Suprema Corte, dovettero partecipare all’omicidio di Carmine Pesce, nonostante il legame di parentela che li univa alla vittima. Da lì i Mele avrebbero cominciato la scalata al potere che li avrebbe portati al controllo di Pianura, inclusa la gestione delle case popolari nel quartiere. Per l’omicidio del cugino, il boss Mele fu condannato in primo e secondo grado all’ergastolo. Ora lui e gli altri due imputati avranno la possibilità di un secondo processo in Appello.