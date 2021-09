Faida di camorra a Torre Annunziata, il prefetto Valentini: «Il piano per la sicurezza è in ritardo, il Comune si faccia sentire»

L'allarme criminalità a Torre Annunziata. Ne parla a tutto campo il prefetto di Napoli, Marco Valentini.

Prefetto Valentini, è realtà la recrudescenza criminale nell'area di Torre Annunziata?

«Sì, nel territorio di Torre Annunziata, che da molti anni viene considerato critico per la pervasiva presenza di gruppi criminali organizzati, effettivamente si è constatata nel più recente periodo, e possiamo prendere per comodità in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati