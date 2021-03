Faida di Ponticelli, nuovo blitz dei carabinieri: multe per 33mila euro e 11 denunce

Continuano i servizi di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel quartiere orientale di Ponticelli. I militari della compagnia Poggioreale hanno controllato 113 persone e 81 veicoli. Numerosi i posti di controllo nelle aree più sensibili come il rione Conocal, il lotto O, il rione Fiat e De Gasperi: 18 le contravvenzioni al codice della strada notificate ad altrettanti automobilisti per sanzioni che vanno oltre i 33mila euro, 11 le persone multate per violazioni alla normativa anti-contagio.

I militari hanno poi denunciato tre persone per guida senza patente. Di età compresa tra i 18 e i 20 anni, i giovani sorpresi alla guida senza aver alcun titolo abilitativo erano tutti del quartiere San Giovanni a teduccio. Un giovane del lotto O è stato segnalato alla Prefettura perché sorpreso con una dose di cocaina. I controlli continueranno anche in queste ore