Faida di Scampia, ergastolo a Di Lauro jr: «Non è pazzo»

Martedì 7 Maggio 2019, 08:00

I giudici negano al boss Cosimo Di Lauro la perizia psichiatrica e lo condannano all'ergastolo per aver ordinato, nel 2004, l'omicidio di un affiliato inaugurando per il clan di Cupa dell'Arco una nuova era che di lì a breve sarebbe sfociata nella terribile faida di Scampia. In sintesi, per i giudici della terza sezione della Corte d'assise di Napoli Cosimo Di Lauro, il figlio del famigerato Ciruzzo 'o milionario (all'anagrafe Paolo Di Lauro), non è pazzo e va riconosciuto colpevole dell'omicidio di Mariano Nocera, avvenuto in un bar del rione Monterosa il 2 settembre 2004.