Faida di Torre Annunziata, i pentiti accusano Aldo Gionta

Martedì 24 Settembre 2019, 12:00

Almeno tre collaboratori di giustizia lo indicano come uno dei mandanti di quell'omicidio che innescò la sanguinosa faida tra clan Gionta e Gallo-Cavalieri. Per questo motivo, il boss poeta Aldo Gionta affronterà il processo d'appello per l'agguato mortale a Natale Scarpa, papà di un boss rivale, ammazzato ad agosto 2006 nel piazzale dello stadio Giraud di Torre Annunziata. Tre anni fa, dopo un complesso processo di primo grado, il primogenito del capoclan Valentino Gionta aveva ottenuto la clamorosa assoluzione per non aver commesso il fatto. La corte aveva ritenuto troppo contraddittorie le dichiarazioni dei vari pentiti sentiti durante il dibattimento, che si smentivano a vicenda sulla ricostruzione decisiva.