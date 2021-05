Funivia del Faito, ecco il progetto del nuovo piazzale «multifunzione»

Da una semplice copertura, ad un luogo di incontro, gioco, allenamento e cucina. Un grande camino al centro, poi panchine, arredi, percorsi sportivi e ludici. Nel progetto ideato dalla Od'a Officina Architettura c'è l'idea del nuovo piazzale della Funivia sul Faito. Questa mattina la presentazioni con i vertici dell'Eav, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore e il Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, Tristano Dello Joio. «Ogni volta che salgo in funivia mi emoziono - ha detto Umberto De Gregorio - l'impianto è relativamente giovane ed è un gioiello di ingegneria. Nel 2019 abbiamo toccato il record storico di 100 mila viaggiatori, ora con la nuova piazza immaginata da giovanissimi architetti, offriremo uno spazio fruibile anche d'inverno». Alla cerimonia c'erano gli imprenditori del Faito, le guardie ambientali e gli amanti della montagna che hanno osservato con attenzione il progetto che vuole migliorare la vivibilità di uno slargo per ora vuoto. Nel primo punto di accoglienza del Faito per chi arriva da Castellammare, resiste da anni la signora Lucia del Bar Papillon che rifocilla e coccola i passeggeri della Funivia. «Ora che torneranno le persone sul Faito grazie alla funivia - ha detto la decana dei faitensi - spero che gli Enti pensino anche a questioni pratiche come i bagni, le informazioni, i servizi che mancano per turisti». Intanto la storica «panarella» che in 7 minuti porta dal mare a quota 1100 metri, ha ripreso le corse dalle 10 alle 17. Per le restrizioni Covid solo 17 i passeggeri che possono salire ogni corsa, in estate poi l'orario sarà esteso alle 21,00.

