Choc sul Faito, il fulmine lo trapassa â€‹e lui si risveglia incolume

Giovedì 23 Agosto 2018, 11:30

VICO EQUENSE - Colpito da un fulmine, salvo per miracolo. È accaduto a un giovane originario di Lettere, che si trovava sul Monte Faito per un'escursione. Quella che doveva essere una piacevole scampagnata stava per trasformarsi in tragedia. Il fulmine che si è abbattuto sulla zona durante l'improvviso e forte temporale di domenica pomeriggio lo ha colpito in pieno. Per lui poteva essere fatale; per fortuna se l'è cavata solo con un forte choc. Solo tanto spavento, infatti, per il giovane che al momento della tempesta si trovava in zona Pian del Pero.I primi ad accorrere sono stati i membri dell'associazione volontari del Faito, che, benché in quel momento distanti, non hanno perso tempo nel prestare soccorso al ragazzo. Infatti i volontari, che stavano vigilando la zona, prontamente si sono recati sul posto e lo hanno trovato riverso a terra. Dopo qualche istante il ragazzo ha ripreso subito conoscenza. «È stato un miracolo, ha riportato solo lievi lividi», ha commentato Aldo Buonocore, presidente dell'Avf. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione di Vico Equense coordinati dal capitano della compagnia di Sorrento Marco La Rovere e l'ambulanza del 118. Il personale medico ha subito verificato le condizioni di salute del giovane. Presenti al momento anche molti abitanti della montagna, corsi sul posto non appena si è diffusa la notizia. Tutti hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere il giovane riprendere conoscenza nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali.Tanti i messaggi sui social che hanno sottolineato la prontezza di intervento dell'Avf. «Qualunque sia l'emergenza voi siete i primi ad arrivare. Siete la nostra certezza in un mondo fatto solo di chiacchiere. Grazie Aldo e a tutti i ragazzi», scrive Esterina Vanacore su Facebook.