Bici elettriche per i turisti del Faito. E' stato inaugurato questa mattina il primo centro di noleggio a due ruote presente sulla motagna che sale tra i comuni di Castellammare e Vico Equense. Un servizio innovativo nato grazie alla sinergia pubblica e privata. «La nostra mission è favorire lo sviluppo del nostro territorio attraverso la promozione di un’alleanza vera ed efficace tra gli Enti Locali e le imprese della nostra Regione - spiega Nicola Corrado, presidente dell'associazione Malkovic - In questa cornice si inserisce il progetto “Faito 1131mt…green move”, realizzato in sinergia con la società Unicoenergia, soggetto leader nel settore delle energie pulite, che dimostrando un infinito sentimento di legame con il nostro territorio, ha permesso che questo “sogno” divenisse una realtà concreta». Dall'avvocato ed ex assessore della città di Castellammare l'idea del trasporto ecologico tra i sentieri della montagna.



«Dal sistema elettrico delle auto abbiamo sviluppato un sistema più agile per le bici - spiega l'amministratore di Unico Energia Aldo Aracangioli - si prenota tramite l'app o si ricarica con una card. La bici è essenziale e solida, di facile utilizzo e adatta alla montagna». Il noleggio costerà 15 euro al giorno e dal piazzale della Funivia c'è un sentiero fatto di scalini che conduce direttamente alla stazione del bike sharing.Presenti al taglio del nastro anche i sindaci di Castellammare e Vico Equense Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore, il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari Tristano Dello Joio e Umberto De Gregorio presidente di Eav. «E' l'inizio di una collaborazione per l'istituzione di energie rinnovabili, colonnine elettriche saranno installate anche nelle stazioni della Circumvesuviana - spiega De Gregorio - grazie ad Unicoenergia che ha messo a disposizione le proprie competenze».