Faito: motorini sfrecciano fra i tavolini da pic nic, la denuncia sui social

Un motorino che sfreccia fra i tavoli da pic nic nel piazzale di Pian del pero il 20 settembre scorso. Una gimkana fuori luogo in mezzo al verde al Faito. Il video che spopola sui social è della pagina Faito for fun che denuncia l'anarchia che da sempre ha la meglio sulla montagna dei monti Lattari. Situazione ai limiti della decenza e buonsenso, come scrivono i volontari, che lascia senza parole e aspetta risposte dalle autorità civili competenti.

"Assurdo che si possa assistere a queste scene nel parco dei monti Lattari- si legge on line- pianteremo ancora alberi e staccionate ma è giusto che Faito non sia terra di nessuno e le istituzioni facciano la loro parte. Basta con l'abbandono e l'anarchia".







