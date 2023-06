Falco reale salvato nel fossato del Maschio Angioino

Stamattina a Napoli guardie giurate in servizio nei pressi del fossato del Maschio Angioino hanno consentito di salvare un raro esemplare di falco reale. Le guardie giurate, riferisce Giuseppe Alviti, presidente dell'associazione di categoria Angpg, hanno contattato il numero verde 800-178.400, istituito dalla Asl Napoli 1 centro, in attuazione della legge regionale dell'aprile scorso che serve per la segnalazione della presenza di animali senza padrone feriti.

«Ancora una volta le guardie giurate hanno reso alla collettività un servizio essenziale e a loro va il nostro grazie», ha concluso Alviti.