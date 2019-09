Falegnamerie e case abusive su terreni lottizzati: otto denunce nel Napoletano

Martedì 10 Settembre 2019, 13:54

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno scoperto, in località Maioni, dove sono intervenuti insieme a personale dell’ufficio tecnico del Comune, una serie di abusi edilizi e reati ambientali.In quel terreno esiste un llotto frazionato abusivamente su cui sono stati edificati due vecchi immobili di 200 mq, tirati su anche questi abusivamente, all’interno dei quali erano state allestite due falegnamerie. Sullo stesso lotto, inoltre, uno dei proprietari del terreno nonché di una delle falegnamerie stava costruendo un appartamento di 85 mq senza alcun permesso.Gli otto proprietari del terreno e degli immobili, tutti residenti a Qualiano e incensurati, sono stati denunciati per lottizzazione abusiva e abusivismo edilizio; uno di questi otto e l’affittuario di uno dei due stabili in cui si trova una falegnameria, un 42enne incensurato di Giugliano, sono stati invece denunciati per immissioni pericolose in atmosfera e stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti. Le falegnamerie infatti erano prive dell’impianto per le immissioni in atmosfera e quindi gli scarti delle lavorazioni - come legni trattati e vernici - venivano sversati nel terreno circostante.