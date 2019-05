Falsa partenza per l'estate: primo divieto di balneazione a Torre del Greco

Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:55

TORRE DEL GRECO - Parte male l'estate a Torre del Greco: per la costa corallina c'è già il primo divieto di balneazione. Prima bocciatura per il litorale torrese: dalle analisi effettuate dall'Arpac, l'agenzia che si occupa della salute delle acque di balneazione, è emerso che uno dei sette punti campionati non è balneabile. In particolare è la zona di «Torre di Bassano» a non aver superato i test dell'Arpac, con la balneazione ritenuta «sconsigliata».Il sindaco Giovanni Palomba ha perciò dovuto emettere un divieto ufficiale di balneazione nello specchio d'acqua che va dal II Vico San Vito al sottopasso della Litoranea per una lunghezza di 1045 metri. Se qualche imprudente verrà pizzicato a tuffarsi nelle acque interdette ci sarà una multa da 100 a 1000 euro.Promosse, invece, le altre sei zone analizzate dall'Arpac nei prelievi del 24 maggio: Calastro, Mortelle e Via Litoranea Nord hanno ottenuto il giudizio di eccellenza mentre le acque di Cimitero, Via Litoranea Sud e Stazione di Santa Maria la Bruna sono state classificate come buone.