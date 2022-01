Falsi vaccini Covid, l'Ordine degli infermieri di Napoli: «Subito provvedimenti disciplinari»

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Napoli stigmatizza il comportamento degli infermieri coinvolti nelle ultime vicende di cronaca e annuncia severi provvedimenti. «Magistrati e inquirenti godono della piena fiducia di quest'Ente e nel caso fossero confermate le accuse - si dice in una nota dell'Opi Napoli - giudichiamo gravissimi i fatti contestati per i quali saremo inflessibili.»

«Oltre alla violazione dei fondamentali principi di etica professionale posti alla base della nostra professione - si sottolinea - vanno considerati i gravi rischi arrecati alla salute pubblica, le responsabilità civili e penali, e il grave danno d'immagine arrecato ad una professione che sta garantendo l'assistenza sanitaria ai cittadini in situazioni complesse e difficili, in grave carenza d'organico e con una pandemia che non molla. In considerazione di ciò, l'Opi Napoli - dice ancora la nota - tutelerà il buon nome della professione applicando in maniera severa i provvedimenti disciplinari previsti dal nostro ordinamento, anche a nome della stragrande maggioranza di infermieri che ogni giorno mettono a rischio la propria salute e spesso la vita per tutelare quella delle persone»