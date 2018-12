Venerdì 7 Dicembre 2018, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finti avvocati per truffare gli anziani. Due napoletani, padre e figlio rispettivamente di 68 e 43 anni, dediti alle truffe sono stati denunciati dalla polizia a Caltanissetta. Gli agenti della Squadra mobile li hanno rintracciati a bordo di un'auto nella zona di via Ferdinando I dopo la segnalazione di una pensionata che ha raccontato di una strana telefonata ricevuta da parte di un uomo che si è presentato come avvocato che rappresentava gli interessi della figlia nell'ambito di un incidente appena avvenuto. I due, infatti, fingendosi legali, contattavano anziani dicendo di essere stati incaricati di risolvere controversie giudiziarie, in particolare finti incidenti stradali in cui era coinvolto il figlio o la figlia della vittima del raggiro. In questo modo chiedevano l'immediata consegna di somme di denaro per evitarne l'arresto.Nella vettura su cui i due viaggiavano sono stati ritrovati 800 euro e falsi gioielli che, con tutta probabilità, dovevano servire per raggirare anziani. Nella stanza d'albergo di Catania in cui i due alloggiavano i poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa hanno scoperto 7000 euro e svariati oggetti in oro, probabilmente frutto di truffe. Padre e figlio sono stati denunciati per tentata truffa e rispediti a Napoli con un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Caltanissetta. Le indagini della Squadra Mobile di Caltanissetta proseguono per risalire a eventuali altri episodi di truffa commessi dai due.