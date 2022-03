Napoli, falsi vaccini in cambio di 150 euro: operatrice sanitaria finisce ai domiciliari

Una operatrice sanitaria è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver simulato l'inoculazione del vaccino anti-Covid 19 ad alcuni pazienti recatisi all'hub vaccinale di Capodimonte, in cambio di denaro. La donna è stata arrestata dai carabinieri dei nas su richiesta della Procura di Napoli Nord, al termine di una complessa attività investigativa, e sconterà gli arresti domiciliari. È accusata di aver perceipito da un numero non precisato di persone la somma di 150 euro per le false inoculazioni di vaccino. In seguito alla presunta falsa attestazione di avvenuta vaccinazione, i pazienti avrebbero ottenuto, pur non avendo titolo, la certificazione verde.

