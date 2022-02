Falso avvocato nell'area vesuviana: scoperto e rinviato a giudizio

Un falso avvocato che, senza alcuna abilitazione, esercitava la professione forense nell'area vesuviana. Secondo le verifiche della Guardia di Finanza, il sedicente professionista ha ricevuto gli assistiti in una stanza adibita a studio legale all'interno della propria abitazione, fra il 2016 ed il 2019. E, approfittando della fiducia di ignari clienti, li avrebbe indotti a versare ingenti somme di denaro a fronte di consulenze per acquisto di immobili e altri beni di valore in Italia e all'estero. Pur non avendo mai sostenuto esami né tantomeno conseguito un titolo di studio idoneo, l'uomo si proponeva come avvocato anche creando e falsificando documenti giudiziari. «Poneva in essere anche operazioni volte a trasferire fraudolentemente il denaro frutto dell'attività criminosa, così da sottrarlo ad eventuali attività investigative finalizzate al rintraccio e, quindi, al sequestro».

Di qui il rinvio a giudizio per truffa, esercizio abusivo della professione, falsità materiale di atti pubblici, impiego di denaro provento di attività illecite e calunnia, nonché segnalato all'Agenzia delle Entrate, per aver sottratto al fisco ricavi non dichiarati e Iva non versata.