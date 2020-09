Falso dentista scoperto a Napoli: sequestrato locale in precarie condizioni igienico-sanitarie

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro nel quartiere di Pianura uno studio medico abusivo presso il quale un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, dopo appostamenti e di una prolungata attività di osservazione, hanno sorpreso il sedicente medico che, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione, forniva illecitamente le citate prestazioni. Sequestrato il locale, trovato tra l'altro in precarie condizioni igienico-sanitarie, e strumentazione medica di diverso genere, tra le quali una poltrona da lavoro, apparecchiature e materiale ad uso odontoiatrico, referti radiografici e decine di fiale di anestetici.

Denunciato un 56enne napoletano per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie, colto «sul fatto» mentre effettuava una visita a una paziente. La posizione del falso medico è ora al vaglio delle fiamme gialle per approfonditi controlli anche ai fini di antievasione. L'attività condotta dai finanzieri del comando provinciale di Napoli si inquadra nel più ampio ruolo di salvaguardia delle attività economiche sane e di tutela dei cittadini anche sotto il profilo sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA