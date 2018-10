Torre del Greco: falso nipote al telefono, anziana truffata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensionata di 80 anni truffata in casa con la tecnica ormai celebre dell'incidente del nipote e ripulita di tutti i risparmi. È accaduto ieri mattina in vico Pezzentelle, viuzza del cuore antico della città: un'anziana è caduta nel tranello di due impostori che, col raggiro, le hanno sottratto 300 euro in contanti e 4 gioielli d'oro. Complicato ma ingegnoso il meccanismo dell'inganno. Hanno telefonato alla vittima: «Salve signora, siamo in banca insieme a suo nipote, purtroppo ha avuto un incidente e ci servono 14mila euro. Ma non si preoccupi, pagando si risolve tutto. Ora glielo passiamo al telefono». Dall'altro capo la linea disturbata e la voce metallica di un uomo che si è finto nipote della pensionata. «Nonna per favore, mi servono urgentemente 14 mila euro. Il mio amico passerà da te a prenderli. Grazie».