Famiglia dorme in auto nel Napoletano: scatta il presidio popolare in piazza

Venerdì 6 Luglio 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - «Una casa per Nunzia e Michele»: stamattina presidio in piazza Santa Croce per la famiglia De Metrio che vive in auto dal 18 giugno dopo lo sfratto imposto dalla procura per aver occupato una casa popolare abusivamente. A scendere in piazza stamattina, dalle 10, gli attivisti di «La casa del Popolo» che si batte per i diritti dei cittadini.«Michele, Nunzia e le sue figlie (tra cui una bimba di 3 anni) fino a poco tempo fa vivevano in una casa popolare a Via Tortora - dicono gli attivisti- nelle ex Palazzine del Fascio, dalla quale sono stati sfrattati. Da un paio di mesi cercavano di mettersi in regola con l’istituto per gli alloggi popolari (IACP), pagavano le utenze della casa pur non essendone i diretti assegnatari e speravano che gli venisse riconosciuta la residenza. Tuttavia il tempo non è stato sufficiente e, nonostante le condizioni di indigenza (disoccupati e precedentemente già sfrattati) e la presenza di una minore, è sopraggiunta per la famiglia di nuovo l’incubo dello sfratto ed il sequestro dell’immobile. Ed è così che dal 18 giugno vivono in un’auto».«Da quel giorno la condizione in cui vive questa famiglia - proseguono- è ogni giorno sempre più insostenibile. Non c’è più tempo per le chiacchiere, per i “vedremo” ed i “risolveremo”: questa famiglia ha bisogno di una casa e di una risposta seria e concreta da parte delle istituzioni di questa città.Sui social network tante persone hanno espresso la loro solidarietà, si sono messe a disposizione della famiglia e hanno offerto aiuto. La solidarietà ’è per noi uno strumento politico fondamentale. Essere solidali vuol dire provare a costruire dei legami sociali e umani diversi da quelli che il sistema ci impone. Legami orizzontali e liberi, spontanei e sinceri. La solidarietà è uno strumento politico che noi decliniamo sempre al plurale: di fronte al bisogno, di fronte alla sofferenza, non c’è condizione economica, non c’è etnia, non c’è orientamento sessuale o esperienza di vita che tenga! Solidarietà è tendere la mano spontaneamente, è accompagnare l’altro in un cammino di lotta e liberazione.Scendere in piazza per dimostrare che Nunzia e Michele potremmo essere ognuno di noi, che ogni giorno vissuto da loro in condizioni inumane è sentito da ognuno sulla propria pelle come un’offesa e un dolore. Scendere in piazza per ribadire che loro non sono soli, che non saranno lasciati soli, e che c’è bisogno di una risposta ora, di una soluzione adesso, a questa triste vicenda».Da quando la vicenda è arrivata agli onori delle cronache, il sindaco Giovanni Palomba ha garantito per la famiglia un fondo di 3mila euro per pagar l’agfitto per pagare l’affitto per qualche mese e la Federinquilini, alla guida di Gaetano Oliva, ha inviato una diffida al Comune di Torre del Greco perché trovi una risposta. Intanto, la famiglia lancia un appello affinché qualcuno possa mettere a disposizione un piccolo appartamento a Torre del Greco con un fitto dai 150 ai 200 euro, unica quota che può permettersi.