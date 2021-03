L'avvocato napoletano Famiglietti console generale della Bulgaria nel Centro-Sud

Il capo del cerimoniale della Repubblica, ambasciatore Inigo Lambertini, ha ufficializzato la nomina dell'avvocato napoletano Gennaro Famiglietti come console generale della Bulgaria per il Sud-Italia.

Famiglietti, che è presidente dell'Istituto di cultura meridionale, ha sottolineato: «E’ un motivo di grande soddisfazione per me essere insignito del più alto riconoscimento della diplomazia onoraria, un premio al costante lavoro da sempre svolto, con grande attenzione, rigore, passione ed entusiasmo, per molte iniziative da me promosse in nome della pace, rispetto dei popoli, cooperazione, e tra le tante mi emoziona ricordare con grande orgoglio il premio “People for culture and Peace” consegnato al Premio Nobel Lech Walesa, l’aver promosso e siglato il gemellaggio Matera-Plovdiv, capitali europee della cultura per il 2019, ed aver recentemente istituito il Premio “Il Cuore delle donne” dedicato a Natalia Dimitrova Bellova per il suo coraggioso atto d'amore nel sacrificare la propria vita salvando gli anziani coniugi da lei assistiti. La cultura, la storia e la tradizione della Repubblica di Bulgaria sono un patrimonio di inestimabile valore e per questo sono particolarmente orgoglioso di rappresentare sempre di più questo straordinario Paese che ha una notevole affinità con l'amatissima Italia ed in particolare il mio Meridione».