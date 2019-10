Venerdì 11 Ottobre 2019, 13:37

Momenti di tensione questa mattina in via Monti a Pianura, dove i cittadini hanno bloccato la strada con transenne e cassonetti dei rifiuti. Alla base della protesta, le montagne di fango - generato dalle ultime piogge - accatastate ai margini della carreggiata. Cumuli ingombranti e polverosi che vengono dispersi all’interno delle abitazioni dei residenti, dal vento e dalle intemperie di questi ultimi giorni.«I cittadini - afferma il consigliere comunale Marco Nonno - non possono continuare a respirare polvere. È necessario investire nella prevenzione e nella messa in sicurezza di questo costone. Un fronte instabile e pericoloso soprattutto durante le piogge che lo disgregano facendolo scivolare a valle».Dal comune intanto, fanno sapere che nei prossimi giorni sarà effettuata la messa in sicurezza e la pulizia della strada. Promessa accolta con soddisfazione dai residenti che - aiutati anche dalle forze dell’ordine - hanno deciso di liberare la carreggiata dai materiali con cui l’aveva i occupata.