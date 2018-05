Fanno distrarre gioielliere e rubano ciondolo: arrestate due donne

Lunedì 21 Maggio 2018, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:26

In esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Torre Annunziata, i poliziotti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Isabella Marotta, 42 anni e Silvana Marotta, 35, entrambe residenti ad Agropoli (Salerno) ed accusate del fatto che il 27 febbraio scorso, in concorso tra loro si impossessavano di un ciondolo in oro del valore di 600 euro esposto all'interno di una nota gioielleria di Torre del Greco. Le donne sono già pluripregiudicate per questa tipologia di reato.I fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso facevano verificare l'accaduto. Mentre una delle donne impegnava il gioielliere chiedendogli di vedere altri oggetti, la complice, con gesto rapido, prendeva un ciondolo d'oro e se lo infilava sotto un'ascella riuscendo a sfuggire all'attenzione del gioielliere. Le indagini hanno evidenziato, inoltre, che il furto non sia stato eseguito approfittando di una condizione favorevole, creatasi indipendentemente dalla loro condotta, ma che abbiano intenzionalmente determinato con particolare abilità idonea ad eludere la esperta vigilanza della vittima, quale esperto gioielliere di lungo corso.