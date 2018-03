La Guardia di Finanza ha acquisito oggi documenti presso la sede della Sma, la società in house della Regione Campania per la tutela dell'ambiente. La documentazione, a quanto si è appreso, riguarda sia l'inchiesta su presunte irregolarità nell'uso dei fondi per spese personali, condotta dal pm Sergio Amato che ipotizza il reato di peculato, sia quella più recente, svolta dalla Dda e che si incrocia con l'indagine giornalistica di Fanpage, relativa a presunte richieste di tangenti ed a infiltrazioni dei clan negli appalti.

Giovedì 8 Marzo 2018, 19:25

