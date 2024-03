Farinati, nuovo format Renato&Friends: pizze, fritti e torte nude

La cucina di Farinati Pizza and More, parla di cibo, ospita chef, pizzaioli, pasticceri e fa degustare piatti realizzati a più mani. Ha preso il via “Renato&Friends”, il ciclo di appuntamenti, che vede protagonisti gli amici di Renato Ruggiero il re dei fritti e pizzaiolo del ristorante di Casavatore. Ospite speciale del primo incontro Valentina Cappiello, alias “La ricetta che Vale”, la pastry blogger con migliaia di follower, nota per le sue “naked cake”, le “torte nude” di ispirazione britannica.

«L’obiettivo - ha spiegato Ruggiero - è quello di condividere spunti e ricette non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con i clienti, attraverso speciali degustazioni in cui ci divertiremo a presentare nuovi piatti e a sperimentare forno e farine».

Tema del primo evento: la Pasqua; menù limited edition dedicato alla festività, Ruggiero ha servito la montanara con crema di carciofi e la pizza con chips di carciofi sale e pepe, capocollo di Martina Franca, scaglie di cacioricotta, mentre Cappiello ha preparato tre speciali “naked cake”: la “pastiera nuda”, la “delizia” e la “sacher” accompagnata per la ghiotta occasione con confettura di pellecchielle del Vesuvio, la stessa utilizzata da Ruggiero sulla pizza “Farinati mood”, suo cavallo di battaglia.

Durante la cena il pizzaiolo e la pastry blogger hanno sfogliato il ricettario di Valentina “Nude per ogni occasione”. Chi l'ha detto che una torta, per essere bella, deve essere carica di elementi decorativi? «Spogliate del classico vestito fatto di crema, pasta di zucchero o glassa - ha spiegato Valentina - le torte nude, si mostrano in tutto il loro fascino essenziale. Il libro racchiude torte belle e buone, realizzabili grazie a spiegazioni dettagliate, che permettono di ottenere un risultato perfetto e deliziare occhi e palato». I prossimi protagonisti delle cene “Renato&Friends” saranno il pizzaiolo Carlo Sammarco il 17 aprile, e la giornalista e sommelier Antonella Amodio il 29 maggio.