Giovedì 9 Maggio 2019, 11:36

La raccolta dei farmaci scaduti è ferma dai sei mesi. A Marano i cassonetti sono ormai stracolmi, tanto che i gestori delle farmacie sono costretti a invitare la cittadinanza a non depositarli. Della questione si è discusso persino in consiglio comunale e non sono mancate polemiche e proteste. Il Comune, in dissesto finanziario, non è in condizioni (al momento) di bandire un'apposita gara. "Agiamo in dodicesimi - spiegano dall'Ente - e al momento non possiamo fare di più". Non solo farmaci scaduti: in città è molto sentita anche la questione dei rifiuti ingombranti, depositati in strada da incivili e raccolti con grande ritardo.