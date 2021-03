Farmaci venduti in strada tra le bancarelle, denunciata 78enne russa a Napoli

Durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all'angolo con via Sigismondo Castromediano, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato una donna che, nascosta tra due auto, ha esposto sulla sede stradale numerosi farmaci e parafarmaci.

I poliziotti l’hanno bloccata sequestrando 50 confezioni di medicinali, 18 flaconi, 30 bustine, 42 blister sfusi di farmaci e 3 creme, la maggior parte dei quali di provenienza estera.

R.S.,78enne russa, è stata denunciata per esercizio abusivo di una professione e ricettazione.

