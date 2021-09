Farmacia solidale in Burkina Faso con i medicinali raccolti a Napoli

Una farmacia solidale è stata aperta in Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri dell'Africa, grazie ai medicinali raccolti dall'Ordine dei farmacisti di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada, con la campagna “Un farmaco per tutti” avviata d'intesa con la Curia e il vescovo Domenico Battaglia. «Un gesto d'umanità che congiunge scienza e spiritualità, più che mai in questo momento abbiamo bisogno di entrambe», ha sottolineato il presidente Santagada.